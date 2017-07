Tim Roth a Catanzaro: l'Italia valorizzi i giovani

"Penso sia necessario finanziare e dare fondi a giovani filmmakers, uomini e donne, a livello di scrittura, tecnico e di regia, come sta succedendo in Messico. L'Italia ha bisogno di questo. Uno sforzo in quel senso va fatto. Devo farlo anch'io, devo venire di più qui, fare più film, uno sforzo come quello che fanno i festival grazie ai quali i giovani si notano di più". Lo ha detto Tim Roth incontrando i giornalisti a Catanzaro nell'ambito del Magna Graecia film festival, diretto da Gianvito Casadonte. Roth ha parlato delle sue esperienze come attore con Tarantino e Tornatore. "Ero arrivato ad Hollywood da poco - ha raccontato l'attore - ed ero annoiato perché non mi arrivavano copioni interessanti. Quando mi accingevo a tornare in Inghilterra mi è arrivato il copione di 'Reservoir Dogs', di Tarantino. Dopo avere letto le prime venti pagine, ho deciso di fare il film perché mi piaceva molto il personaggio. Unico problema è che io ho una regola ben precisa: non faccio provini e lui mi chiedeva di farne uno. Tutti mi chiedevano di farlo e di leggere, ma io dicevo di no. Girando poi una serie di bar con Quentin ed altri amici e bevendo birre, ci trovammo nel mio appartamento con il copione in mano. Io e Tarantino leggemmo l'intero copione, con Quentin che recitava cinque personaggi insieme. E' stata la cosa più divertente che io abbia fatto nella mia vita". Roth, in relazione alle sue esperienze con Tornatore e Morricone, ha raccontato un episodio de "La leggenda del pianista sull'oceano". "Ennio Morricone - ha detto Roth - realizza la musica più bella e complessa che esista nel cinema e quando Tornatore mi ha affidato questo lavoro ero spaventato. Ho lavorato per mesi per imparare a fingere di suonare il piano nel modo giusto. Quando abbiamo girato a Cinecittà, sapevo che Ennio sarebbe stato lì da qualche parte e ad un certo punto me lo sono ritrovato proprio accanto a me. Finita la scena, ho alzato lo sguardo e mi sono accorto che piangeva. L'ho salutato e lui mi ha chiamato 'maestro'. Ed io, in quel momento, mi sono sentito davvero in paradiso". "Per me - ha detto Gianvito Casadonte - avere Tim Roth qui è un sogno che si realizza. Questa è la più grande emozione di quest'anno: avere accanto a me e ospitare nella mia terra, in Calabria, quello che per me è un vero mito".