E' morto Marcello Perracchio, il "dottor Pasquano" di Montalbano

L’attore Marcello Perracchio, 79 anni, conosciuto come il "dottor Pasquano", brontolone medico legale della serie tv sul commissario Montalbano, ispirata dai racconti di Andrea Camilleri, è morto a Ragusa. Perracchio era nato a Modica il 16 gennaio del 1938. Protagonista in gioventù, in teatro, con la Piccola Accademia, venne segnalato a Turi Ferro e iniziò da quel momento la sua carriera.

Perracchio è stato un punto fermo per il teatro stabile di Catania, ha lavorato a Gibellina per le Orestiadi. Con alle spalle numerose partecipazioni anche sul grande e piccolo schermo, è con "Il commissario Montalbano" che è stato conosciuto a livello internazionale: un singolare, ma acutissimo medico legale, il "dottor Pasquano", con il quale il commissario Montalbano aveva un rapporto di amore e odio.