Disposto l'ospedale psichiatrico per ex miss Padania

Ha trascorso quattro degli ultimi

cinque mesi in carcere in misura cautelare per aver aggredito

con un cavatappi il fidanzato e tentato di colpire i carabinieri

che la stavano arrestando. Alle spalle ha già una condanna a

dieci mesi con pena sospesa per stalking, e a settembre tornerà

in aula per il nuovo processo. Anche i genitori l’hanno

denunciata all’ennesimo episodio di violenza in casa chiedendo

alle forze dell’ordine che per la figlia venisse intrapreso «un

serio percorso educativo volto alla sua disintossicazione». «Ma

io non sono pazza» dice Alice Grassi, eletta Miss Padania nel

2003 e incoronata dall’allora leader del Carroccio Umberto

Bossi, oggi 32enne madre di un bambino affidato di fatto ai

nonni materni. Uno sfogo in risposta alla decisione del gip di

Brescia Polo Mainardi che ha ordinato per la reginetta della

Lega Nord il ricovero in una Residenza per l’Esecuzione delle

Misure di Sicurezza, oggi si chiamano Rems, un tempo erano gli

ospedali psichiatrici giudiziari. Cambia la sigla, ma non il

concetto.

«Che Alice abbia problemi legati all’abuso di alcol nessuno

lo nasconde, ma non si può mandarla in manicomio perché quelle

strutture sono dei veri e propri manicomi» spiega l’avvocato

Patrizia Scalvi, legale dell’ex miss Padania. Lunedì il legale

presenterà una richiesta di modifica della misura. «Se tutti

quelli che si ubriacano dovessero finire in una struttura

psichiatrica avremmo poche persone libere» commenta Alice,

attualmente ricoverata in psichiatra all’ospedale di Iseo in

attesa che si liberi un posto a Castiglione delle Stiviere

(Mantova).

«Forse è troppo pesante l’ospedale psichiatrico, ma mia

figlia deve essere curata e lasciarla libera vuol dire farle del

male perché ricomincerebbe a bere» osserva il padre dell’ex

miss. «Una comunità sarebbe meglio - aggiunge -, ma importante è

che lei sia obbligata a rimanerci. Da cinque mesi non la vediamo

e lo facciamo per il suo bene. Per ripartire, dopo dieci anni di

inferno, doveva toccare il fondo ma noi rimaniamo i suoi primi

tifosi se decide di affrontare un percorso di riabilitazione».

Il gip ha deciso per la misura estrema sulla scorta della

relazione del consulente medico che ha riconosciuto un disturbo

di personalità con dipendenza da alcol e cocaina e «la tendenza

a gravi scompensi in occasione di poliabusi». Per il consulente

della Procura, lo psichiatra Giacomo Filippini, «la misura più

idonea è il collocamento in Rems in considerazione dei ripetuti

episodi antisociali». Contrasta questo quadro lo psichiatra

Mario Franzini, perito della difesa sostenendo che i problemi di

Alice Grassi sono indotti da alcol e droga. Da quando è in

carcere, dove non segue alcuna terapia e dove non ha fatto uso

di sostanze, «la paziente è apparsa lucida, orientata nel tempo

e nello spazio e collaborante». Per questo, aggiunge il perito

della difesa, «l'inserimento in una Rems, struttura nata per

persone affette da gravi patologie psichiatriche non appare

adeguata allo svolgimento di un valido programma riabilitativo

per un soggetto con disturbo da uso di alcolici e cocaina». L’ex

miss Padania si dice «pronta a tutto per evitare il ricovero in

ospedale psichiatrico. «Mi sottopongo a qualsiasi tipo di

percorso di disintossicazione, ma - assicura - non sono pazza e

rischio di diventare matta solo se entro in quella

struttura».