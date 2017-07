Fincantieri, la Francia decide di nazionalizzare i cantieri navali Stx

"Il nostro obiettivo è difendere gli interessi strategici della Francia": lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, dopo l'annuncio della nazionalizzazione dei cantieri di Saint-Nazaire.

"La decisione di esercitare il diritto di prelazione che abbiamo appena adottato è una decisione temporanea", ha aggiunto Le Maire. Questa decisione deve darci "il tempo di negoziare nelle migliori condizioni possibili la partecipazione di Fincantieri ai cantieri navali di Saint-Nazaire per costruire un progetto europeo solido e ambizioso".

"Non c'è nessun sospetto sui nostri amici italiani", ha detto ancora il ministro, sottolineando "la volontà di costruire un bel progetto industriale europeo" con "L'Italia" e con "l'industria Fincantieri". Le Maire ha poi aggiunto che "ci sono delle sfide in termini di impiego", specificando che il cantieri di Saint Nazaire hanno "prospettive di lavoro per i prossimi 11 anni" e per questo la Francia vuole avere "tutte el garanzie" affinché le competenze di Stx "non partano un giorno verso un'altra potenza mondiale economica

In Borsa Fincantieri in calo del 4% dopo la decisione di Parigi - Fincantieri in Borsa è in calo del 4% a 0,92 euro dopo l'annuncio del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, che sarà esercitato il diritto di prelazione su Stx. Ieri il titolo aveva chiuso con un tonfo dell'8,67% a 0,959 euro dopo aver toccato un minimo del 13%.

L'anticipazione di Le Monde - "Lo Stato ha deciso di nazionalizzare i cantieri Stx di Saint-Nazaire": è quanto scrive sul proprio sito Le Monde.fr. "Emmanuel Macron - scrive Le Monde.fr - ha scelto di nazionalizzare Stx piuttosto che affidarne le chiavi al gruppo italiano Fincantieri, ritenuto problematico. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire" e "attuata concretamente entro venerdì sera".