Trump jr: papà non sapeva di incontro con legale russo

Tesi gia' sostenuta dai legali del presidente. Il figlio maggiore del tycoon ammette inoltre che ''avrebbe fatto le cose diversamente'' in relazione a quell'incontro.

"Ho ricevuto una mail. Non sapevo cosa aspettarmi, volevo sentire cosa avevano da dire. L'incontro e' risultato in nulla". Questa in sintesi la versione di Donald Trump Jr sull'incontro avuto nel giugno 2016 con una avvocatessa russa su indicazione che questa aveva informazioni compromettenti su Hillary Clinton. Il primogenito del presidente americano lo ha sottolineato in una intervista a Fox concessa poco dopo aver lui stesso diffuso via Twitter le mail relative all'organizzazione dell'ormai famigerato incontro. Donald Jr definisce cosi' "ridicole" le accuse di collusione, rispetto all'/episodio specifico ma anche in generale pur affermando di aver potuto incontrare altri russi. Circa l'incontro rimarca piu' volte che avveniva "quando ancora n on c'era questa 'russiamania'", "non sapevamo nulla della avvocatessa russa" prima di incontrarla, afferma. "Per me era ricerca sull'opposizione", ha detto. "Ho ricevuto una mail e ho risposto, non posso controllare quello che ricevo. Un segno di cortesia verso un conoscente. Volevo sentire cosa avevano da dire. Ma non e' emerso nulla".

Mio figlio grande persona che ama suo Paese - "Una grande persona che ama il suo Paese": cosi' Donald Trump definisce su Twitter il figlio maggiore, annunciando la sua intervista da Sean Hannity, conduttore e commentatore politico conservatore diventato spesso il 'microfono' del presidente Usa.