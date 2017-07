Renzi: "Abisso tra noi e la Lega"

"C'è un abisso tra noi e la Lega, noi pensiamo e abbiamo investito nella cooperazione internazionale, riteniamo fondamentale investire in Africa mentre la Lega ha portato in Africa solo diamanti, noi crediamo nello ius soli, è un principio di civiltà, sacrosanto. Ma al tempo stesso dobbiamo smettere di far venire tutti qua, dobbiamo salvarli tutti ma non possiamo accoglierli tutti, è buon senso". Così Matteo Renzi, in un intervista al Tg2, sull'affermazione, contenuta nel suo libro, di aiutare i migranti a casa loro.

Pisapia: dovere salvare vite, Triton un errore - "Io penso che noi abbiamo il dovere morale, giuridico e politico di salvare vite. Questo è il primo presupposto. Poi ci sono stati 2 errori a cui bisogna rimediare: il primo è il Trattato di Dublino che prevede che la richiesta di asilo si può fare solo nel luogo in cui sbarca. Poi Triton per cui l'Italia è l'unico porto in cui far approdare le barche, un accordo di cui nessuno sapeva ma è stato un grave secondo errore". Così Giuliano Pisapia parlando al Festival Di Spoleto con Corrado Augias