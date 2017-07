Marchionne: candidato del centro destra? "Non ci penso proprio"

"Berlusconi è un grande, nella sua uscita ha spiazzato tutti quanti, chapeau per lui" ma a fare il candidato leader del centrodestra non ci pensa proprio, "nemmeno di notte".

Così Sergio Marchionne, al suo arrivo al paddock della Ferrari al Gp d'Austria, secondo quanto riportato dai media, respinge con cortesia l'idea di Silvio Berlusconi di candidarlo nella corsa per Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi il nome del numero Uno di Fca era stato avanzato come candidato premier ideale per il Cavaliere spiazzando gli alleati.