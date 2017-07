Crolla palazzina a Torre Annunziata, persone coinvolte

Una palazzina di quattro piani è crollata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, nel crollo ci sarebbero coinvolte due famiglie per un totale di otto persone. E' stata interrotta la linea Vesuviana che passa nei pressi della palazzina crollata. Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno già operando.

"Ho sentito il rumore del palazzo che crollava" racconta una persona che abita a ridosso del palazzo caduto a Torre Annunziata (Napoli). E aggiunge: "Qui sotto passano i treni merci e qualcuno mi ha detto di aver sentito che poco prima del crollo ne era passato uno". Si continua a scavare con le mani in via Rampa Nunziante. Ogni tanto si invitano i soccorritori al silenzio nelle speranza di carpire qualche segno di vita. A scavare sui resti dell'ala della palazzina caduta (coinvolti terzo e quarto piano) vi sono una settantina di persone. Di tanto in tanto si avvicinano parenti disperati che danno indicazioni sulla probabile collocazione delle camere da letto dei due nuclei familiari.

E' un edificio a due piani, costruito a ridosso di una linea ferroviaria, la palazzina crollata stamani, intorno alle 6.30, a Torre Annunziata. Sul posto vigili del fuoco, volontari e parenti. Si scava anche con le mani. Nella parte della palazzina crollata erano situate le camere da letto. Secondo testimoni, poco prima del crollo era passato un treno.

Nessuno scoppio ma solo il rumore del palazzo che cadeva. E' quello che hanno raccontato alcuni testimoni dopo il crollo stamani di una palazzina a Torre Annunziata. Secondo alcune persone che sono sul posto forse nel palazzo stavano facendo dei lavori di ristrutturazione. All'appello sembra manchino otto persone. I parenti stanno indicando a vigili e volontari l'ubicazione delle camere da letto.