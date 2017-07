Muore in moto Lucchinelli jr

Cristiano Lucchinelli, 36 anni, figlio di Marco, campione mondiale delle 500 nel 1981, è morto ieri sera poco prima delle 20 a seguito di un incidente avvenuto a Poggio Piccolo, frazione industriale di Castel Guelfo, nel Bolognese.

In sella ad una moto, mentre percorreva la via Poggio ed era diretto verso Castel Guelfo, è entrato in collisione con una Range Rover proveniente dal lato opposto e che stava svoltando a sinistra.

Nell'impatto, il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed è finito contro un muretto. Dopo l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, i sanitari ne hanno constatato il decesso.