Vasco fenomeno anche in Tv

5.633.000 spettatori hanno seguito in Tv il concerto di Vasco Rossi trasmesso da Raiuno. Un successo per l'ammiraglia Rai che, tra qualche critica, nate dal fatto che non sono state fatte ascoltare tutte e 39 canzoni previste ( ma il contratto non lo prevedeva), ha fatto il pieno grazie al rocker emiliano