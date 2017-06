Caldo record, 20 gradi fra Aosta e il sud

Venti gradi: è la notevole differenza di temperature registrata oggi tra la Valle d'Aosta e la Sicilia, che dà la dimensione del 'divario' Nord-Sud sul fronte meteo, con il maltempo che 'impera' al settentrione e il sole e l'afa 'regine incontrastate' al mezzogiorno. A prendere lo 'scarto termico' tra le due regioni come esempio sono i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, secondo i quali al Sud sono previste punte fino a 40 gradi, mentre al Nord un'intensa perturbazione atlantica porterà un deciso calo delle temperature. "Le piogge previste al Nord - sottolineano - potranno contribuire solo a un parziale sollievo sul fronte della siccità: il deficit idrico è infatti assai importante, considerato che manca circa la metà delle piogge che cadono normalmente nella stagione primaverile e in quella invernale. Al Centrosud invece la siccità non potrà che aggravarsi, visto che le precipitazioni continueranno ad essere scarse o addirittura assenti. La persistenza di temperature elevate e l'intensa ventilazione inoltre contribuiranno ad innalzare il livello di pericolo di incendi". L'ondata di caldo al Sud cesserà domenica grazie a venti più freschi di Maestrale. Il tempo, inoltre, migliorerà decisamente a Nord.