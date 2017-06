Ripresa troppo modesta, Italia in ritardo rispetto all'Ue

In Italia "il recupero della crescita del prodotto interno lordo, dopo una lunga crisi, appare ancora troppo modesto e, soprattutto, in ritardo rispetto alla ripresa in atto negli altri principali Paesi europei". Lo afferma il presidente di coordinamento delle sanzioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato.

Ecco che "il bilanciamento della politica economica e della gestione della finanza pubblica appare particolarmente complesso per l'Italia".