Berlusconi vuole un centrodestra "moderato"

Il centrodestra trionfa ai ballottaggi in 16 capoluoghi, ne restano solo 6 al centrosinistra. Cadono roccaforti rosse come Genova e Pistoia. Ma si divide sul futuro. Salvini chiede di 'esportare a livello nazionale il modello delle Comunali'. Non è la tesi di Berlusconi che avverte: 'Serve una coalizione con un profilo liberale-moderato'. La moderazione 'non esiste', ribatte la Meloni, 'conta il programma'.

Il Pd fa flop, ma Renzi posta un grafico di Youtrend sui sindaci eletti nei Comuni sopra 15mila abitanti: 67 al centrosinistra, 59 al centrodestra, 20 a liste civiche, 8 al M5s, 2 al centro e 2 alla sinistra. Orfini attacca Mdp: 'A Genova perde il modello Pisapia'. Sul fronte M5s, Grillo avverte: 'Cresciamo a ogni elezione, il governo è vicino. Ma o lavoriamo come squadra o saremo annientati'.