Giancarlo Giannini “racconta” l’Autostrada del Mediterraneo

Dieci vie del turismo, nei pressi dell’autostrada, pensate per promuovere il Mezzogiorno. Un’app per cellulari e un sito internet dedicato. E un massiccio investimento sulla digitalizzazione dell’infrastruttura. Anas trasforma la A2, la ex Salerno-Reggio Calabria, ora ribattezzata Autostrada del Mediterraneo, e a supporto di questo impegnativo piano di valorizzazione punta su un testimonial d’eccezione, Giancarlo Giannini. Attraverso la forza narrante del grande attore, la campagna descrive con chiarezza come, viaggiando lungo la A2, tra Campania, Basilicata, Calabria, si possano scoprire e riscoprire continuamente angoli d’Italia pieni di bellezza, natura, paesaggi mozzafiato, spiritualità, cultura e arte. Senza dimenticare anche i prodotti della terra unici e l’eccezionale offerta enogastronomica per cui il Sud è famoso in tutto il mondo. La voce inconfondibile di Giannini descriverà questi percorsi ricchi di storia e di fascino in tre diversi video che saranno trasmessi dalle principali reti televisive e sui social network.

Anas è convinta che l’Autostrada del Mediterraneo sia un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del Paese, ma allo stesso tempo crede che possa essere più di una grande opera materiale fatta di acciaio, cemento e asfalto. La A2 ha le potenzialità per diventare un’autostrada-itinerario che, attraversando il cuore meridionale dell’Italia, sia anche un generatore di opportunità e di sviluppo per il territorio. Un obiettivo che Anas si prefigge di raggiungere grazie anche al coinvolgimento, in fase di ideazione del piano di valorizzazione, di enti e istituzioni locali, luoghi di interesse artistico e culturale nonché di realtà imprenditoriali locali.

Per far conoscere alcune delle enormi potenzialità che la A2 può esprimere, sono state individuate con istituzioni e ed enti locali, attraverso i 52 svincoli dell’autostrada, dieci “Vie” che lambiscono l’Autostrada del Mediterraneo e si snodano attraverso terre piene di storia, memoria e bellezza. Dieci percorsi che saranno richiamati dalla cartellonistica autostradale, invitando gli automobilisti a concedersi magari una deviazione dal proprio tragitto per scoprire mito, arte, profumi e sapori del Meridione. Le “Vie” saranno inoltre promosse con appositi totem all’interno delle aree di servizio lungo la A2, proponendo agli automobilisti questi itinerari religiosi, culturali, naturalistici ed enogastronomici per scoprire i territori di Campania, Basilicata e Calabria raggiunti dal tracciato autostradale.