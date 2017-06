Ballottaggi, avanza il centrodestra

Il secondo turno delle elezioni amministrative, che hanno riguardato 111 comuni, si conclude con una netta vittoria del centrodestra che strappa al centrosinistra Genova - un risultato storico - e L'Aquila, mantiene Verona e Catanzaro ed espugna roccaforti rosse come Pistoia e La Spezia. I dem devono consolarsi con Padova, dove sconfiggono il sindaco leghista uscente, e Taranto. Considerando i tre capoluoghi assegnati al primo turno (Palermo e Cuneo al centrosinistra, Frosinone al centrodestra), il confronto ai punti tra i due poli fa segnare un pesantissimo 16 a 5 per il centrodestra. Il centrosinistra perde inoltre Piacenza, Lodi, Como, Rieti, Monza, Alessandria, Asti e Oristano.

A Parma confermato con una larga maggioranza l'ex pentastellato Federico Pizzarotti Ai Cinque Stelle, che correvano in appena 10 comuni, va solo Carrara. Il MoVimento correva anche in un altro capoluogo, Asti, anch'esso finito nel bottino del centrodestra. Sarà commissariata Trapani, dove l'affluenza è stata insufficiente a garantire l'elezione all'unico candidato in corsa. L'affluenza è stata pari al 46,03%, dodici punti in meno rispetto al primo turno.

Ballottaggi vinti dal centrodestra:

GENOVA (Marco Bucci, 55,2%)

VERONA (Federico Sboarina, 57,9%)

L'AQUILA (Pierluigi Biondi, 53,5%)

CATANZARO (Sergio Abramo, 64,2%)

PIACENZA (Patrizia Barbieri, 58,5%)

COMO (Mario Landriscina, 52,7%)

ALESSANDRIA (Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 55,7%)

ASTI (Maurizio Rasero, 54,7%)

MONZA (Dario Allevi, 51,3%)

GORIZIA (Rodolfo Ziberna, 59,8%)

LA SPEZIA (Pierluigi Peracchini, 60%)

PISTOIA (Alessandro Tomasi, 54,3%)

RIETI (Antonio Cichetti, 50,1%)

LODI (Sara Casanova, 57%)

ORISTANO (Andrea Lutzu, 65,2%)

Ballottaggi vinti dal centrosinistra:

PADOVA (Sergio Giordani, 51,8%)

TARANTO (Rinaldo Melucci, 50,9%)

LECCE (Carlo Maria Salvemini, 54,6%)

LUCCA (Alessandro Tambellini, 50,5%)

Ballottaggi vinti dal Movimento Cinque Stelle:

CARRARA (Francesco De Pasquale, 65,6%)

Ballottaggi vinti da candidati indipendenti:

PARMA (Federico Pizzarotti, 57,9%)

BELLUNO (Jacopo Massaro, 63,2%)

TRAPANI sarà commissariata. le inchieste giudiziarie avevano lasciato un solo candidato superstite, Pietro Savona del Pd, che per essere eletto avrebbe dovuto sperare non solo nella maggioranza dei voti espressi ma in un quorum del 50%. L'affluenza definitiva è stata però pari al 26,75%, contro il 58,94% del primo turno.