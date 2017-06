Ballottaggi, segui i risultati in diretta

Sono in corso le operazioni di voto - a seguito del primo turno di votazione dell'11 giugno - per il turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci di 101 comuni di regioni a statuto ordinario, tutti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tra i quali 3 capoluoghi di regione (Catanzaro, Genova e L'Aquila) e 19 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Belluno, Como, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani).

Oggi si svolge anche il turno di ballottaggio anche: in Friuli Venezia Giulia per le elezioni in un comune capoluogo di provincia (Gorizia); in Sicilia per le elezioni in 7 comuni, di cui un capoluogo di provincia (Trapani); in Sardegna per le elezioni in 2 comuni, di cui un capoluogo di provincia (Oristano).

Il turno di ballottaggio interessa pertanto, complessivamente, 101 comuni di regioni a statuto ordinario, nonché 10 comuni delle Regioni a statuto speciale. Si tratta in totale di 4.304.739 elettori, di cui 2.054.516 maschi e 2.250.223 femmine, e di 5.184 sezioni elettorali. In particolare, nelle regioni a statuto ordinario, saranno interessati 4.024.231 elettori, di cui 1.918.838 maschi e 2.105.393 femmine, e 4.861 sezioni.

Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00; lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di domenica al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti. Per il turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché al primo turno nessun candidato sindaco ha avuto la maggioranza assoluta dei voti, si sceglie tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.