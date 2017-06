"Arriva il caldo, come proteggerci" , scarica l'opuscolo del ministero

Scarica qui l'opuscolo del ministero "Arriva il caldo, come proteggerci" (PDF)

E come proteggere gli amici a quattro zampe (PDF)

Come proteggersi dal caldo afoso di questo inizio d'estate?

Per prima cosa i medici suggeriscono di evitare di uscire casa nelle ore più calde, in particolare nella fascia oraria tra le 10 e le 18.00;

proteggere la pelle con una crema solare ad alto fattore di protezione e usare un cappellino di colore chiaro per proteggere la testa;

indossare abiti che consentano alla pelle di traspirare, possibilmente di cotone o di lino;

rinfrescarsi spesso ma evitare pericolosi sbalzi di temperatura.

I medici sottolineano che è "utile" bagnare il viso e le braccia con acqua fresca e se il caldo è eccessivo poggiare un panno umido sulla testa;

evitare lavori pesanti e all'aperto nelle ore più calde;

cercare di preservare in casa un ambiente fresco proteggendo le finestre esposte al sole con tapparelle, persiane o tende e infine utilizzare l'aria condizionata "con criterio, regolando la temperatura tra i 24 e i 26 gradi".

E ancora: prestare grande attenzione all'alimentazione privilegiando frutta, verdura e cibi leggeri e bere sino a 2 litri di acqua al giorno, a meno che non ci sia una diversa indicazione del medico curante; prestare "massima attenzione" ai farmaci e conservarli in un luogo fresco e asciutto; consultare il medico di famiglia per una eventuale correzione di terapia in caso di patologie croniche e segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, evitando di assumere farmaci senza aver prima sentito il parere del medico curante.