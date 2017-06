Torna paura a Bruxelles, fallito attentato

La paura attentati è ripiombata su Bruxelles: a inizio serata c'è stata un'esplosione alla Gare Centrale e un uomo, che avrebbe avuto una cintura esplosiva, è stato 'neutralizzato' dalle forza di sicurezza che presidiano tutti i punti caldi della città. Non si hanno notizie di altre persone coinvolte o ferite e la situazione, secondo le autorità, è sotto controllo. Alle 20,45 circa, secondo le prime ricostruzioni, un sospetto, vestito con camicia bianca e pantaloni neri, è entrato nell'atrio della stazione e quando è stato avvicinato dai militari delle forze di sicurezza ha fatto esplodere una valigia o una borsa senza causare troppi danni. I militari hanno quindi fatto fuoco e l'uomo - che ha gridato Allah Akbar - è stato 'neutralizzato' (le sue condizioni non sono ancora state rese note dalle autorità) ed è ancora a terra. Nessuno è autorizzato a toccarlo, si teme abbia una cintura esplosiva addosso e gli artificieri sono al lavoro. I vigili del fuoco hanno parlato comunque di una 'piccola esplosione'. Il panico è scoppiato nei locali della stazione, dove le persone hanno cercato di allontanarsi anche attraversando i binari. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, la stazione evacuata ed è stato stabilito un perimetro di sicurezza. Quasi contemporaneamente l'allarme e la psicosi attentati si è estesa fino alla vicina Gran Place, da dove la gente è sparita in pochi minuti. Molti locali, nelle zone nevralgiche della città, hanno invitato i clienti a restare all'interno in attesa di maggiori informazioni. Funzionari della procura federale sono giunti sul posto, un chiaro segno che gli inquirenti seguono la pista terroristica. Le autorità ritengono al momento che si sia trattato di un caso isolato. Gli accertamenti sono ancora in corso e la zona della stazione centrale resta off limits. Nel marzo del 2016 Bruxelles ha pagato con 32 morti e decine e decine di feriti gli attentati compiuti nella metropolitana e all'aeroporto. Stasera, in pochi minuti la capitale europea è ripiombata nella paura, sirene si sono udite in tutte le zone centrali ed è entrato in azione anche un elicottero. Del resto la vigilanza anti-terrorismo, dal marzo 2016, non si è mai allentata, sebbene il livello di allerta ufficiale sia stato abbassato ma non certo azzerato. La presenza di soldati armati di fucili automatici e protetti dai giubbotti antiproiettile è costante in tutti i punti caldi: istituzioni, centri commerciali, attrazioni turistiche.