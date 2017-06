I 10 riti portafortuna per la maturità

Attraverso una web survey che ha coinvolto un migliaio di maturandi, Skuola.net ha ricavato una classifica delle 'cabale' da esame più efficaci. Almeno secondo i ragazzi. - Sedersi vicino al compagno fortunato. In 1 caso su 5 è colui che si contenderanno i maturandi sin dal giorno della prima prova, quello che notoriamente porta bene e che, molto probabilmente, coinciderà con il più bravo della classe. Riuscire a sedersi a fianco a lui potrebbe voler dire aver preziosi suggerimenti durante il compito. Più che scaramanzia, freddo calcolo dunque. Una strategia che tenteranno di attuare soprattutto i maschi (26%). - Tra i riti molto gettonati (20%) c'è anche quello di indossare un accessorio che storicamente porta fortuna. Una pratica molto diffusa tra le ragazze (26%). - Un santino del proprio santo protettore sarà nell'equipaggiamento del 12% dei ragazzi che affronteranno la maturità, accanto a dizionario e calcolatrice. - Il 10% dei maturandi, invece, se proprio non riuscirà a stare accanto al compagno portafortuna 'battezzerà' un banco fortunato e ci si siederà prima degli altri. - Anche portare con sé la penna che più di una volta ha fatto ottenere un buon voto al compito in classe è una pratica piuttosto comune (lo farà un altro 10%). Ma anche portare a benedire le penne da usare durante le prove scritte non è un'usanza rara: lo dimostra la tradizione dei 100 giorni alla maturità, che porta migliaia di studenti ogni anno al santuario di San Gabriele a Termoli. - Pregare: è il 9% degli intervistati a confessare di richiedere un aiutino dall'alto per gli esami di maturità. Accendere un cero, pregare e partecipare a processioni le modalità più quotate. - Amuleti in aiuto: tra i preferiti (8%) figurano anche indumenti specifici (camicie, pantaloni, scarpe, abbigliamento intimo) che non mancano mai nel corredo di ogni studente quando deve affrontare una grande prova. - C'è chi ripeterà gesti rituali propiziatori: vivere situazioni che già una volta hanno portato fortuna immediatamente prima di un evento importante sarà il 'trucchetto' del 4% degli studenti. - Fare un fioretto. "Se passo la maturità non mangerò il gelato per tutta l'estate": questo è uno dei possibili esempi di rinunce e promesse fatte dagli studenti in cambio della promozione. Ricorrerà a questo rituale il 4% dei maturandi. - E un altro 3% si affiderà a cimeli appartenenti a un familiare (genitori, nonni, fratelli) o doni ricevuti da una persona cara.