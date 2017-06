Ragazze Setterosa salvano tre bagnanti

Tre campionesse della nazionale femminile di pallanuoto si sono trasformate in bagnine ed hanno salvato tre persone che, nonostante l'esposizione della bandiera rossa per il mare agitato, erano entrate in acqua e a causa della corrente non riuscivano a tornare a riva.

E' successo nel pomeriggio a Borgo Marina di Porto Maurizio, davanti ai Bagni Oneglio. Protagoniste del gesto sono Elisa Queirolo, Rosaria Aliello e Alexandra Cotti. Le atlete erano in spiaggia a godersi il sole dopo che ieri il Setterosa aveva giocato e battuto in amichevole la Grecia, a Imperia. Le tre, sollecitate da un luogotenente della Capitaneria di porto, che stava aiutando i bagnini in un salvataggio, si sono tuffate e in pochi secondi hanno raggiunto le tre persone in difficoltà e le hanno riportate a riva.