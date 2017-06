Incidente stradale, muore messinese

Si tratta di Francesco Corriera, molto conosciuto nell'ambiente dei tifosi del Messina. Sei giorni fa è rimasto vittima di un incidente ed oggi è morto all'ospedale Sant'Andrea.

L'incidente è avvenuto in via Palombarese, nella zona nord est della Capitale. Corriera si trovava in sella alla sua moto, quando, ha impattato con una auto condotta da un palermitano e che stava svoltando sulla sua sinistra. Il centauro, invece, procedeva dritto in direzione Roma.