Londra, incendio alla Grenfell Tower. Almeno 12 morti.

E' di almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio dell'incendio del grattacielo residenziale di 24 piani a North Kensington, nel cuore di Londra: si teme una strage. Molti ancora i dispersi, tra cui due giovani fidanzati italiani. Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti: 27 e 28 anni, architetti, nella capitale britannica dal marzo scorso, residenti in un appartamento al 23esimo e penultimo piano del grattacielo.

Testimoni raccontano di scene come l'11 settembre: 'La gente si lanciava dalle finestre' (I RACCONTI DEI TESTIMONI). Polemiche sulla sicurezza.

Ed è salvo un bimbo lanciato nel vuoto dalla mamma e preso al volo da un uomo (IL VIDEO). Si contano decine di feriti, ricoverati in sei ospedali. Una ventina sono in gravi condizioni. Dopo le prime verifiche sull'edificio, è stato scongiurato il rischio di collasso della torre. Intanto è stato rinviato l'annuncio dell'accordo di governo. "Profondamente rattristata per la perdita di vite". E' il commento della premier britannica Theresa May. Mentre il leader laburista, Jeremy Corbyn, chiede che il governo riferisca in Parlamento.

Ci sono ancora "molte persone che mancano all'appello" fra i residenti della Grenfell Tower, ha detto nel pomeriggio il sindaco Sadiq Khan in un aggiornamento della situazione. Khan non ha fatto numeri, ma ha usato l'espressione "a lot of people", che non lascia dubbi sulla dimensione del totale dei 'dispersi'. Un elemento che purtroppo fa pensare al fatto che il totale dei morti sia destinato ad allungarsi non di poco.

Monta la polemica sulla sicurezza. Si parla sempre più infatti di una tragedia annunciata dal comitato di inquilini, il Grenfell Action Group, che aveva lanciato negli anni numerosi allarmi, rivolgendosi in primo luogo alla ditta proprietaria dell'immobile, la Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), che li aveva rassicurati affermando che era tutto in regola. La torre era stata sottoposta di recente a un lavoro di ristrutturazione da 8,6 milioni di sterline, fra cui un nuovo rivestimento con materiale isolante, che si era concluso nel maggio 2016. Ma i residenti avevano avanzato forti dubbi sui lavori, sull'utilizzo massiccio di pannelli in plastica, quindi infiammabili, e sul fatto che i rischi di un incendio del palazzo rimanevano molto alti. Come se non bastasse le misure antincendio spiegate in appositi cartelli invitavano i residenti a chiudersi in casa e aspettare i pompieri. Non solo, non ha funzionato il sistema antincendio e nemmeno gli spruzzatori che possono contenere la diffusione delle fiamme. Un fatto simile era accaduto nel 2009 nel sud di Londra, quando era divampato un incendio in un condominio, la Lakanal House, e in quel caso erano morte sei persone.