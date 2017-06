Il voto nelle grandi città, exit poll

In base alla seconda proiezione di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Catanzaro il candidato sindaco Sergio Abramo (centrodestra) è al 39%, Vincenzo Ciconte (centrosinistra) al 29%, Nicola Fiorita (Civica) al 27%.

In base al secondo exit poll di Ipr Marketing-Istituto Piepoli per la Rai, a Genova il candidato sindaco Gianni Crivello (centrosinistra) è al 24-28%, Marco Bucci (centrodestra) al 36-40%, Luca Pirondini (M5S) al 18-22%. Paolo Putti (civica) 3-7%. Dati diversi in base alla prima proiezione di Emg per La7: Gianni Crivello al 36,2%, Marco Bucci al 33,6%, Luca Pirondini al 18,9%.

In base alla prima proiezione per la Rai, a Palermo il candidato sindaco Leoluca Orlando (centrosinistra) è al 45%, Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) al 31%, Ugo Forello (M5S) al 17%, Ismaele La Vardera (centrodestra) 2,5%. Superando il 40% Orlando si confermerebbe sindaco già al primo turno.

In base alla seconda proiezione di Emg per La7, Orlando è al 44,4%, Ferrandelli al 33%, Forello al 17,1%.