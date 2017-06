Batosta per la May, i Tory non hanno più la maggioranza

Scommessa perduta per Theresa May e risultato a rischio stallo nelle elezioni britanniche: secondo gli exit poll, il Partito Conservatore non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta che la premier chiedeva per negoziare la Brexit da posizioni di forza, mentre il Labour del vecchio leader radicale Jeremy Corbyn, dato per spacciato solo un mese fa, si ritrova accreditato di un notevole recupero rispetto al 2015, con un consistente incremento di seggi. E dalle file laburiste arriva già la prima richiesta di dimissioni nei confronti di May: "Ha fallito, se ne vada", taglia corto la ministra ombra degli Esteri, Emily Thornberry. Il verdetto resta in effetti sospeso, mentre lo spoglio prosegue nella notte con diversi collegi testa a testa e i primi grandi nomi in difficoltà (traballa ad esempio il seggio della titolare dell'Interno, Amber Rudd). Ma se non ci sarà un ribaltamento delle proiezioni, l'ombra che si proietta é quella dell'Hung Parliament, un parlamento 'appeso' alla necessità di una qualche coalizione pressoché impossibile. Stando all'exit poll realizzato congiuntamente per Bbc, SkyNews e Itv, i Tory porterebbero a casa 314 seggi, 17 in meno del 2015 e 12 in meno della maggioranza di 326 su 650 alla Camera dei Comuni. I laburisti salirebbero invece a 266, con 34 deputati in più. In calo piuttosto netto gli indipendentisti scozzesi dell'Snp di Nicola Sturgeon, indicati ancora come primo partito nella loro roccaforte del nord, ma con 34 seggi contro i 56 (su 59 totali della Scozia) di due anni fa. Mentre rialzano la testa i LibDem filo-Ue di Tim Farron, con 14 seggi contro 8, e restano al palo come previsto (0 seggi) gli euroscettici dell'Ukip, ormai orfani di Nigel Farage e fagocitati dalla campagna pro Brexit di May. Un quadro che sembra rendere il Paese quasi ingovernabile e fa già immaginare nuove elezioni in tempi non troppo lontani. Ai Conservatori i numeri mancherebbero infatti anche sommando i 'vassalli' unionisti nordirlandesi del Dup. Mentre a Corbyn toccherebbe inventare una coalizione multicolore tanto risicata quanto fragile, dalla quale peraltro i Liberaldemocratici sembrano già volersi sfilare in partenza. Il Regno Unito si é pronunciato del resto ieri per la terza volta in tre anni. Dopo il voto del 2015 e il referendum che ha decretato il divorzio da Bruxelles nel 2016, i sudditi di Sua Maestà erano stati richiamati alle urne dalla signora primo ministro - in un clima di sorveglianza blindata, sulla scia dei recenti attacchi di Manchester e di Londra - con un solo obiettivo: accrescere il suo peso in Parlamento per avere le mani libere al tavolo con l'Ue e su tutti i dossier che contano, dalle incognite sull'economia all'allarme terrorismo. Ma la meta, che raffiche di sondaggi trionfali avevano dato per scontata per settimane, non sembra essere stata affatto raggiunta. Al contrario, se gli exit saranno confermati, lady Theresa arretra e la sua poltrona sprofonda, sullo sfondo di una scelta - quella di anticipare il voto - che si accinge a produrre un clamoroso "effetto boomerang", come già titolano le prime edizione dei giornali dell'isola. A May non sarebbero dunque serviti gli slogan muscolari esibiti negli ultimi giorni di campagna e i toni da 'donna forte' decisa a garantire "gli interessi nazionali" nell'ambito di una Brexit senza se e senza ma; e a rispondere al terrorismo con una guerra senza quartiere, anche al prezzo di abolire qualche tutela dei diritti umani. Paul Nuttall, leader sconfitto dell'Ukip, accusa ora la premier di aver "messo in percolo la Brexit". Jeremy Corbyn, viceversa, ha motivo di esultare, per essere stato capace di condurre a 68 anni una campagna frizzante, con una versione rinnovata del suo programma da vecchio socialista, tornando a far guadagnare seggi al suo partito per la prima volta dal 1997, anno della prima vittoria elettorale di Tony Blair. Un vero miracolo, per un uomo spesso sottovalutato, talora irriso e in genere osteggiato dall'establishment, non esclusa una parte della nomenklatura laburista. Ma capace, a dispetto di tutto, di risvegliare entusiasmi sopiti, fra i giovani e i meno fortunati. Entusiasmi che dalle piazze questa volta paiono essersi riversati anche nelle urne.