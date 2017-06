Regge l'accordo sul "Tedescum", saltano capilista bloccati

Saltano i capilista bloccati nella legge elettorale: un accordo tra Pd, M5s, Fi e Lega ha portato ad una modifica del testo del 'Tedescum' in discussione in Commissione Affari costituzionali della Camera. In ciascuna circoscrizione saranno eletti prima i vincitori dei collegi, poi i nomi inseriti nel listino bloccato.

"Questo accordo è frutto di un lavoro serie di quattro forze politiche che non si amano. Mi sembra ingeneroso non riportare il fatto essenziale e cioè che le regole della democrazia siano scritte insieme dai quattro maggiori partiti", ha detto Ettore Rosato a Montecitorio, commentando le modifiche alla legge elettorale concordate da Pd, Fi, M5s e Lega. "Ci si appiglia a elementi di dettaglio - ha aggiunto Rosato - anziché sottolineare il risultato, e cioè che i partiti concordino le regole, e questo contribuisce a rendere più sereno il clima che nel Paese è troppo rissoso".

Da oggi il voto in commissione alla Camera, per chiudere entro lunedì e passare in Aula.

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del Pd Alan Ferrari che diminuisce il numero dei collegi uninominali con riparto proporzionale da 303 a 225, così da superare il problema dei collegi sopranumerari (un vincitore di un collegio potrebbe non essere eletto). L'emendamento aumenta anche il numero delle circoscrizioni da 27 a 28, aggiungendone una quarta in Lombardia. E' il primo degli emendamenti frutto dell'accordo Pd-M5s-Fi-Lega.