Pulmino contro pedoni su London Bridge

Un pulmino ha investito alcuni pedoni sul London Bridge, nel centro di Londra. Lo riferisce la Bbc, senza per ora precisare se si tratti di un'azione deliberata, ma sottolineando che diversi mezzi della polizia si sono recati sul posto. Stando ad alcuni testimoni, il pulmino andava a velocità sostenuta, attorno agli 80 allora. La polizia è intervenuta nel giro di due minuti circa e ora è presente in forza nella zona, dove sono accorse anche diverse ambulanze. L'ex leader euroscettico dell'Ukip Nigel Farage, che si trovava nei pressi secondo il suo racconto, ha diffuso un tweet allarmato. "Sembra un altro disastro", ha scritto. L'incidente ricorda da vicino quello avvenuto non molte settimane fa su un altro ponte simbolo di Londra, Westminster Bridge, dove era stato un suv a investire deliberatamente numerose persone. In quel caso l'uomo alla guida si era poi diretto verso l'ingresso del parlamento e aveva accoltellato a morte un agente prima di essere ucciso.



La polizia ha chiuso al traffico London Bridge dopo che un pulmino ha investito alcuni pedoni stasera nel centro di Londra. Fonti investigative parlano per ora di "un serio incidente". Secondo testimoni, il veicolo, un pulmino bianco, è uscito di strada, investendo "cinque o sei persone", come riferiscono i media britannici.

Alcuni testimoni affermano di aver sentito degli spari, nell'area di London Bridge, negli stessi minuti in cui un pulmino investiva diversi passanti. Altri sostengono di aver visto fra le persone soccorse per terra subito dopo i fatti qualcuno che sembrava essere stato ferito da colpi di arma da fuoco e da coltellate, piuttosto che a causa di un investimento. Queste informazioni non sono tuttavia al momento confermate dalla polizia.

Scotland Yard ha chiesto alla gente di non avvicinarsi all'area di London Bridge, dopo che un van ha investito diversi pedoni forse deliberatamente, mentre il ponte è in questo momento in via di evacuazione. Intanto è stata chiusa anche la stazione omonima della metropolitana. La zona, ad alta concentrazione turistica, é affollata di persone, in giro di sabato sera.