Germania, interrotto festival per "minaccia terroristica"

Sgomberato per un "allarme attentato" un festival di musica all'aperto in Germania: il Rock am Ring, (Guarda il programma completo) che si doveva tenere da venerdì a domenica sul circuito automobilistico di Nuerburgring, a Nuerburg, in Germania.

Le decine di migliaia di fan che stavano assistendo si sono visti interrompere la musica e si sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring "in modo calmo e controllato". "A causa di una minaccia terroristica la polizia ci ha consigliato di interrompere il festival", ha proseguito l'annuncio. L'esodo dal festival - al quale erano attese per il fine settimana circa 85.000 persone da tutto il mondo - è stato calmo e ordinato, come mostrano le immagini che circolano sui media e i social network.

I piatti forti della serata di concerti erano l'ex Oasis Liam Gallagher, i Bastille e la metal band tedesca Rammstein, che non erano ancora saliti sul palco. Prima che potessero farlo, i "Ringrockers", come si chiamano i fan che ogni anno seguono il grande festival tedesco, si sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring "in modo calmo e controllato". E l'esodo è stato ordinato, anche se sui media vi sono foto di alcuni fan seduti a terra, che si sono rifiutati di lasciare.