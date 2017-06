Scoperto l'ormone dell'invecchiamento, lo sport lo mette ko

Individuato l'ormone dell' invecchiamento e viene messo a Ko dall'attività fisica. La scoperta, messa a punto dai ricercatori del Vimm, l'Istituto molecolare veneto, e dell'università di Padova, è pubblicata su 'Cell Metabolism' e apre rivoluzionari scenari per vivere meglio e più a lungo.

Era noto che il deterioramento dei mitocondri, cioè delle centrali energetiche di ogni cellula, fosse legato all'invecchiamento. I team di Marco Sandri e Luca Scorrano, hanno scoperto che la causa è la produzione di un ormone chiamato FGF21 che a sua volta scatena l'invecchiamento dell'intero organismo. Non solo: i ricercatori hanno anche scoperto che l'ormone rimane a bassi livelli se si svolge regolare attività fisica.

"Lo studio - spiega Sandri dell' Università di Padova - ha evidenziato la doppia vita di FGF21. Per anni si è pensato che questo ormone fosse prodotto solo dal fegato e dal grasso e che avesse un'azione benefica, migliorando il metabolismo di grassi e zuccheri. Oggi sappiamo che invece che l'FGF21 è prodotto anche dai muscoli e i suoi valori sono elevati negli anziani sedentari e bassi in quelli attivi. Inoltre quando questo ormone è prodotto dal muscolo, esso manda un segnale di invecchiamento a tutto l'organismo". Quando i livelli di FGF21 nel sangue sono alti per lungo tempo, l'organismo risponde con l'invecchiamento della pelle, del fegato e dell'intestino, perdendo neuroni, e con un'infiammazione generalizzata. "Tutto questo - sottolinea Sandri - accorcia drasticamente la vita". Bloccando la produzione di FGF21, i ricercatori hanno arrestato molti dei segni di invecchiamento a livello di cute, fegato, intestino e cervello.

Il prossimo step dei team è realizzare farmaci che contrastino l'invecchiamento anche per chi è impossibilitato ad esercitare una regolare attività fisica.