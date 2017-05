L'olandese Dumoulin vince il Giro, Nibali è terzo

L'olandese Tom Dumoulin vince Giro d'Italia n.100

Il Giro d'Italia n.100 è di Tom Dumoulin. L'ultimo ribaltone di classifica e il trionfo dell'olandese si materializzano al termine della Monza-Milano, crono finale (29,3km) da brividi, con il 26enne ciclista di Maastricht che vola come a Montefalco ed ha ancora le gambe 'giuste' per raggiungere un 2° posto decisivo per il suo primo successo nella corsa rosa.

Cronometro vinta dal connazionale Van Emden e resa per il campione uscente Vincenzo Nibali (14° a 54" da Dumoulin) terzo nella generale dietro Quintana.