Trump: "Ho voluto più sicurezza sui migranti"

Fine del primo viaggio all'estero di Donald Trump da quando e' presidente: salutati i responsabili della base militare di Sigonella e' salito con la first lady Melania sull'Air Force One per decollare alla volta di Washington, dove manca da ben otto giorni. Ad attenderlo in patria i problematici sviluppi del Russiagate, con le indagini che stanno coinvolgendo sempre di piu' il genero Jared Kushner, marito della figlia Ivanka.

"Al G7 ho richiamato tutti a una maggiore sicurezza sul fronte dell'immigrazione con l'obiettivo di proteggere i nostri cittadini": lo ha detto Donald Trump definendo i lavori del G7 "molto costruttivi". "Ho lanciato anche un appello - ha aggiunto Trump - per una maggiore crescita economica e per un commercio più giusto".

"Un grande meeting del G7 oggi. Molte importantissime questioni in discussione. In cima alla lista naturalmente il terrorismo": cosi' Donald Trump in un tweet postato all'inizio dell'ultima giornata di lavori del vertice dei sette grandi a Taormina.