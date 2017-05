Ultima ora: giornalista francese trovato morto nella sua camera d'albergo

Avrebbe dovuto seguire i lavori del G7 come tutti gli altri tremila giornalisti accreditati al grande evento taorminese, ma un malore lo ha stroncato nella notte. Un giornalista francese di 59 anni è stato rinvenuto cadavere, questa mattina, nella sua camera all'hotel "Capo Taormina". E' stato chiamato l'equipaggio del 118, che però non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo era infatti già in rigor mortis. E' stato avvisato immediatamente il magistrato di turno del Tribunale di Messina.