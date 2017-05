Tutto pronto per il G7, il programma

Domani a Taormina si apre il vertice G7. Ecco il programma della prima giornata tra summit, proteste e impegni delle first lady. * 10.15 - Conferenza stampa del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk all'Hotel Hilton di Taormina; * 11.30 - Teatro Greco di Taormina, cerimonia inaugurale e foto di famiglia; * 12.15 - Le first lady partono in elicottero da Taormina per Catania con sorvolo sull'Etna; * 12.30 - I capi di Stato e di governo all'Hotel San Domenico di Taormina: aperitivo e passaggio delle Frecce Tricolori; * 13.00 - Colazione di lavoro dei leader all'Hotel San Domenico; * 13.00 - Le first lady arrivano al Municipio di Catania. Benvenuto del sindaco Enzo Bianco e accoglienza della signora Emanuela Gentiloni. A seguire pranzo nel salone Bellini offerto dal sindaco; * 14.45 - Sessione di lavoro dei leader a Taormina (fino alle 17.15); * 14.45 - Le first lady visitano l'ex monastero dei benedettini. Tour guidato di Chiostri, cucine e sala Vaccarini; * 16.10 - Da Sigonella le First lady rientrano in elicottero a Taormina; * 19.00 - I leader e le first lady assistono al Teatro Antico di Taormina al concerto della Filarmonica dell'orchestra della Scala di Milano; * 20.00 - Cena offerta ai leader e alle first lady dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'hotel Timeo di Taormina. - Di seguito invece il programma di domani del 'controvertice'. * 10.00 - Piazza del Municipio di Giardini Naxos, conferenza stampa dei movimenti No G7 * 16.00 Al Cinema King di Catania il 'Controvertice dei popoli' * 20.00 - A piazza Castello Ursino di Catania 'Serata No Frontex' * 21.00 - Controvertice dei popoli a piazza dei libri Gammazita a Catania.(ANSA).