Museo, il Tar boccia cinque nomine

Il Tar del Lazio ha bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori dei super-musei. Il ministro Dario Franceschini reagisce su Twitter:

"Non ho parole, ed è meglio...". Poi annuncia che farà ricorso al Consiglio di Stato, anche se i direttori sospesi "saranno

sostituiti ad interim". "Non abbiamo sbagliato perché abbiamo provato a cambiare i musei: abbiamo sbagliato perché non abbiamo provato a cambiare i Tar", dice Matteo Renzi.

Secondo il Tar, il bando "non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani", inoltre è considerato "non trasparente" aver ammesso prove orali di selezione a porte chiuse. Annullate le nomine di due direttori stranieri e tre italiani. I giudici hanno invece respinto il ricorso che riguardava la posizione di Eike Schmidt, che resta quindi Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, così come quello relativo a Cecile Holberg alla Galleria dell'Accademia di Firenze.