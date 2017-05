Strage Manchester: la bomba era imbottita di chiodi

Era imbottito di chiodi l'ordigno esplosivo che ieri sera ha provocato la strage alla Manchester Arena, con un bilancio di almeno 19 morti e 59 feriti: lo sostengono testimoni oculari, secondo quanto riporta il tabloid britannico Mirror.

Un uomo alla Manchester Arena e' stato identificato come probabile attentatore suicida: lo riferisce la Cnn, citando fonti investigative. Un dirigente americano ha affermato che ora un kamikaze e' considerato la ''probabile'' ragione dell'esplosione.

L'Unita' di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Londra sono in stretto contatto con le autorità inglesi per verificare l'eventuale presenza di italiani e prestare ogni possibile assistenza ai connazionali presenti nel Regno Unito in relazione all'esplosione avvenuta a Manchester questa notte.