Perturbazione addio, arriva il sole

La perturbazione in transito oggi sull'Italia, prima di lasciarci, porterà ancora un po' di instabilità sulle regioni del Medio Adriatico e al Sud, con temporali accompagnati da un ulteriore calo delle temperature.



Almeno fino a metà della nuova settimana, e probabilmente anche nell'ultima parte, godremo invece dell'influenza di un'area di alta pressione che garantirà giornate per lo più soleggiate in gran parte del Paese, anche se non mancherà un po' di instabilità pomeridiana sulle zone montuose, in particolare del Centrosud, dove si formeranno brevi e isolati acquazzoni.

Le temperature torneranno rapidamente a salire, portandosi su livelli praticamente estivi: tra mercoledì e giovedì nelle regioni settentrionali e in quelle centrali si toccheranno facilmente valori di 29-30 °C". Lo comunicano i metereologi di Meteo.it.