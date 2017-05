Multe fino a 7500 € se senza vaccini

Una multa da 500 a 7.500 euro. A tanto ammonta la sanzione per i genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso a scuola dai 6 ai 16 anni. Lo prevede il decreto varato dal Cdm che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni. In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, ai genitori, afferma il ministero, "è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie".