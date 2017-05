Tap: nuovo blitz nella notte, trasportati 11 ulivi

Decine di poliziotti in assetto antisommossa sono intervenuti in nottata intorno alle all'1:30 con un nuovo blitz per permettere che nell'area di approdo del gasdotto Tap, a Melendugno (Lecce), si svolgessero le operazioni di trasporto di 11 ulivi dalla sede della società di vigilanza Alma Roma al centro di stoccaggio temporaneo di Masseria del Capitano, tra Melendugno e Vernole. Non si sono verificati scontri tra le forze dell'ordine e alcune decine di manifestanti che da settimane presidiano la zona notte e giorno.

Gli attivisti del comitato No Tap erano venuti già a sapere dell'imminente intervento dei poliziotti e oltre un centinaio di loro si é fatto trovare seduto per strada, bloccando l'ingresso dei mezzi di Tap che trasportavano gli ulivi. I poliziotti sono stati costretti a spostare di peso i manifestanti che si opponevano al passaggio dei camion. Gli 11 ulivi sono piante eradicate nell'area di cantiere di San Basilio, a San Foca, lo scorso 1 aprile e provvisoriamente depositate lì dove sono state prelevate, per via della forte protesta messa in atto dalla popolazione civile per strada. Lo spostamento degli ulivi si é reso necessario per la realizzazione - da parte del consorzio Tap - di una serra, indispensabile per la sopravvivenza delle piante, e per metterle al riparo da eventuali aggressioni di fitopatogeni, affinché possano essere nuovamente trapiantate - come tutti gli ulivi eradicati nell'area del cantiere - laddove poi sorgerà il microtunnel del gasdotto.