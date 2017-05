Niente sbarchi durante G7, ed è polemica

"Sbarchi vietati in Sicilia in occasione del G7 per motivi di sicurezza. Ma come, non ci avevano detto che non c'era alcun problema di sicurezza e terrorismo legato all'immigrazione di massa? Oppure i potenti della terra vanno messi al sicuro mentre i cittadini comuni possono rischiare?". Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi su facebook

"Mentre il nostro governo è impegnato a chiudere i porti siciliani, così da evitare gli sbarchi, per la settimana del G7, la Dda di Catanzaro smantella una cosca della Ndrangheta che faceva affari con il business dell'accoglienza. Sarebbe opportuno che l'esecutivo mettesse il medesimo impegno profuso per fare 'bella figura' con i potenti della terra, per capire come e da chi vengono usati i fondi pubblici stanziati per l'emergenza migranti. Così tanti soldi che, stando all'indagine della procura calabrese, hanno addirittura pacificato una faida tra cosche". Così in una nota Mara Carfagna, parlamentare di Forza Itali