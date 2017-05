Phlippe è il nuovo premier

"Faremo tutto il possibile per sviluppare nuove iniziative con Macron". Lo ha detto Angela Merkel, incontrando la stampa per commentare le elezioni di ieri in Nord Reno-Westfalia. La cancelliera ha sottolineato che in Francia c'è la speranza che vi siano nuovi posti di lavoro, e ha detto di voler aspettare di sentire dal nuovo presidente quali siano le sue priorità. "Il futuro della Germania è in Europa. Alla Germania può andar bene, solo se l'Europa sta bene", ha ribadito, e la cooperazione franco-tedesca "è costitutiva per l'Europa".

Comincia era Macron.'Adesso Francia e Europa più forti' - E' cominciata l'era di Emmanuel Macron. Francois Hollande è uscito con un applauso dall'Eliseo, il presidente più giovane della storia di Francia si è insediato, perfettamente a suo agio nei corridoi e nei saloni che proprio Hollande gli aveva fatto scoprire chiamandolo al suo fianco come consigliere. Un Macron che - come una settimana fa al Louvre - ha insistito nella sua postura solenne, il passo lento, il volto grave per sottolineare i momenti storici. Ma che è anche riuscito a sollevare l'entusiasmo popolare subito dopo il lungo raccoglimento sotto la pioggia all'Arco di Trionfo, davanti al memoriale del milite ignoto. Ha infranto il protocollo, ha lasciato in attesa la sua nuova decappotabile presidenziale e si è avvicinato alle transenne, fra i volti preoccupatissimi delle sue guardie del corpo. Ha stretto mani, si è concesso per infiniti selfie, ha ricevuto una rosa rossa ricordo delle vittorie socialiste, ed ha continuato per tutto il giorno, con ripetuti bagni di folla nelle strade e all'Hotel de Ville. "Il mondo e l'Europa hanno bisogno più che mai della Francia, di una Francia forte", ha detto Macron pronunciando il breve discorso di insediamento dopo la proclamazione ufficiale e le insegne della Legion d'onore ricevute dal presidente del Consiglio costituzionale, Laurent Fabius. Un discorso che, tradizionalmente, viene dedicato dal presidente "alla Francia e al suo posto nel mondo", e che Macron ha voluto dedicare soprattutto alla critica della tesi del "declino" del Paese, rilanciando ottimismo e "spirito di conquista". Poi, spazio all'Europa: "abbiamo un ruolo immenso: correggere gli eccessi nella rotta del mondo. E' la nostra vocazione. Avremo bisogno di un'Europa più efficace, più democratica, più politica, poiché essa è lo strumento della nostra potenza e della nostra sovranità". E ancora: "c'è bisogno di una Francia che sappia inventare il futuro, la mia prima esigenza sarà di restituire ai francesi la fiducia in se stessi che per troppo tempo è stata indebolita". Non ha dimenticato quella che ritiene la sua missione, "liberare il lavoro", "sostenere le imprese, la creatività, l'innovazione", perché "la Francia è forte soltanto se è prospera"