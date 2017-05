Due classi senza telefonino per 1 settimana

A partire da oggi la maggior parte degli studenti di due classi dell' istituto tecnico commerciale 'Dagomari' faranno a meno del telefonino e di ogni connessione con la rete Internet per un'intera settimana. L'esperimento sociale - a metà fra la provocazione ed il gioco - è stato lanciato dal professor Marcello Contento, che insegna Economia aziendale nell'istituto. Sulla scorta di una lezione nella quale si è parlato dell'era senza le comunicazioni digitali, l'insegnate - a Prato da due anni ma originario di Alcamo - ha chiesto ai suoi alunni se sarebbero stati disposti a fare a meno degli strumenti che li collegano alla Rete. La maggior parte di loro, circa 30 ragazzi fra i 15 e i 17 anni, ha aderito con entusiasmo e da questa mattina sono stati 'ritirati' i loro telefoni cellulari. Per seguire l'andamento dell'esperimento è stata aperta la pagina Facebook "Social zero" - che costituisce il "diario di bordo" dove altri insegnanti racconteranno le giornate degli studenti senza l'utilizzo dello smartphone. "In questi giorni - spiega l'insegnante promotore dell'iniziativa - cercheremo di riempire le ore pomeridiane con attività all'area aperta e svago, oltre che con lo studio". Anche il professor Contento, ovviamente, ha spento il suo telefono cellulare e lo ha riposto in una scatola assieme a quello dei suoi alunni.