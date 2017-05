Italia e Germania all'Ue: fermare i migranti a Sud della Libia

Italia e Germania spingono per un impegno europeo alle frontiere del Sud della Libia, per stoppare i migranti più tempestivamente. Le misure adottate finora non sono sufficienti.

Lo scrivono i due ministri dell'Interno, Marco Minniti e Thomas De Maiziere, in una lettera alla Commissione Ue citata dal Welt am Sonntag. "I primi mesi di questo anno mostrano che le misure finora adottate non bastano", si legge nel testo.