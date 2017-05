Cristian Provvisionato è libero. Sta rientrando in Italia. Gli ho parlato. Grazie alle autorità della Mauritania. Un altro obiettivo centrato". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter.



"#Provvisionato.Torniamo a casa. Cristian potrà riabbracciare i suoi cari. Grazie ad autorità mauritane e a squadra della Farnesina", questo il tweet del sottosegretario agli esteri Enzo Amendola dopo l'annuncio della liberazione di Cristian.

Provvisionato era stato fermato in Mauritania alla fine di agosto del 2015 ed era da allora in custodia cautelare. Il 26 aprile Alfano aveva ricevuto Doina Coman, la madre di Cristian Provvisionato e le aveva confermato il massimo impegno per giungere ad una rapida soluzione della vicenda.

La donna, preoccupata per le condizioni di salute del figlio, aveva poi chiesto visibilità a Fiorello, ospite dello Speaker's corner di Edicola Fiore.