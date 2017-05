Decreto sull'obbligo dei vaccini a scuola al prossimo cdm

''Varare il decreto entro la prossima settimana'': e' l'obiettivo indicato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin al termine della riunione del Cdm di oggi. ''Ho presentato all'attenzione del Consiglio dei Ministri il testo base di decreto legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole. Durante la seduta ho avuto conferma dal Presidente Gentiloni sulla volontà di avviare subito un approfondimento collegiale, che è già iniziato tra i tecnici della Salute, del Miur e della presidenza del Consiglio'', ha spiegato. Lorenzin ha poi aggiunto: ''Diamo tutti insieme una risposta concreta alla popolazione per la tutela della loro salute, dei loro figli e delle famiglie a fronte del drammatico calo della copertura vaccinale''.

Il ministro dell'Istruzione Fedeli è intervenuta in mattinata affermando: "Quello sull'obbligo vaccinale "è un caso che non c'è": afferma il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. "Lavoreremo per risolvere", ha tuttavia aggiunto il ministro. "Sono per l'obbligo dei vaccini, anche se sono stupita del modo con cui ha proceduto il ministro Lorenzin, e per costruire concretamente l'obbligo dei vaccini senza ledere il diritto alla scuola". "Servono - ha spiegato il ministro dell'Istruzione - norme attuative concrete se davvero si vuole l'obbligo vaccinale". Fedeli ha ricordato che "i vaccini vanno fatti nel primo periodo della vita, e quindi va costruito quel tipo di obbligo con le Regioni: serve una grande campagna con le Regioni per cui quando arrivi all'età dell'obbligo scolastico hai già affrontato una serie di temi" tra i quali anche l'inserimento di ragazzi durante l'anno scolastico. "Dobbiamo attuare norme che conteplino due diritti costituzionali", ha detto il ministro, aggiungendo: "Ha ragione Renzi a dire 'coordiniamoci'". Dopo il Cdm, Fedeli si è detta soddisfatta del richiamo premier a collegialità, specificando di essere da sempre favorevole all'obbligo

"Ho molto apprezzato il richiamo al coordinamento e alla collegialità con cui Paolo Gentiloni ha aperto il Consiglio dei Ministri. Ho sempre detto che sono favorevole all'obbligo di vaccinazione. Tanto più se il Ministero della Salute segnala l'esistenza di un'emergenza nazionale". "Da questo discende- aggiunge Fedeli - che i vaccini debbono essere obbligatori per ogni bambina e bambino presente sul territorio nazionale. E che tale norma deve valere per ogni luogo pubblico".