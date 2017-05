La Calabria abbraccia il Giro d’Italia

Sedici squadre sono arrivate in Calabria già ieri sera, subito dopo avere tagliato il traguardo di Messina. Altre sei hanno preferito restare a pernottare in Sicilia e arriveranno solo questa mattina sul Lungomare di Reggio Calabria. Intorno alle 11.30 di questa mattina, infatti, è prevista la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia, quella tutta calabrese, che porterà i ciclisti da Reggio Calabria fino alle Terme Luigiane, Basso Tirreno cosentino, dopo 217 chilometri di corsa che attraverserà anche le strade vibonesi e catanzaresi.

A Reggio, nell’Arena “Ciccio Franco”, è stato allestito il “villaggio rosa” che è il cuore pulsante dell’intera carovana che attraversa l’Italia da Sud a Nord. E proprio nel villaggio si riverseranno i tanti tifosi di Vincenzo Nibali, che sperano di potere incrociare il proprio beniamino.

Il programma prevede una passeggiata di sette chilometri per le vie del centro di Reggio per salutare la città e poi il via ufficiale che sarà dato alle 11,45 da Archi. All’arrivo delle Terme Luigiane sarà il governatore calabrese Mario Oliverio a premiare il vincitore di tappa. Poi trasferimento a Castrovillari, dove domani partirà la tappa che saluterà la Calabria.

Intanto, ieri, nella tappa Pedara-Messina bagno di folla per Vincenzo Nibali nella sua città. È stato un abbraccio in rosa straordinario per lo “Squalo” dello Stretto che, commosso, ha ringraziato dal palco stravolgendo anche il cerimoniale del Giro. «Grazie a tutti per la passione che mi regalate», ha detto Nibali davanti a una piazza stracolma di tifosi. La tappa è andata al colombiano Fernando Gaviria, che ha bissato in volata il successo di Cagliari. Alle sue spalle il giovane bresciano Jakub Mareczko. Invariata la classifica generale, con il lussemburghese Bob Jungels che mantiene la maglia rosa di leader con 6’’ e 10’’ di vantaggio rispettivamente sui britannici Geraint Thomas ed Adam Yates. Al quarto posto proprio Nibali sempre a 10’’ dal primo.