Rai: da canone in bolletta 5,5 mln abbonati in più

Con la riscossione del canone tv in bolletta gli abbonamenti alla Rai sono aumentati di 5,5 milioni in un anno. A dirlo in audizione alla commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ricordando che il gettito 2016 si è attestato a 2,1 miliardi. Gli abbonati sono passati dai 16,5 milioni del 2015 ai 22 milioni del 2016.

Oltre mezzo milione di italiani dichiara di non possedere la Tv. Nel 2016 infatti, come ha spiegato in audizione davanti alla bicamerale sull'Anagrafe tributaria il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, sono "state accolte circa 547 mila dichiarazioni sostitutive di non detenzione dell'apparecchio televisivo" mentre nel 2017 ci sono state "circa 485 mila dichiarazioni". Nel 2016 ci sono stati poi circa "131 mila" over 75 esenti per reddito (non superiore a 6.713m98 euro) e "circa 5 mila contribuenti esenti per effetto di convenzioni internazionali".