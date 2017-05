Etna, vince Polanc, domani a Messina

Jan Polanc (UAE Emirates) ha vinto per distacco la 4/a tappa del 100/o Giro d'Italia di ciclismo, da Cefalù (Palermo) all'Etna, lunga 181 chilometri. Lo sloveno ha trionfato dopo una fuga di 179 chilometri, partita con altri tre corridori. Polanc ha preceduto di 19" il russo Ilnur Zakarin (Katusha) e di 29" il gruppo, regolato in volata dal britannico Geraint Thomas (Team Sky). Quinto posto per Dario Cataldo (Astana), decimo per Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

Il lussemburghese Bob Jungels (Quick-Step Floors) è la nuova maglia rosa. Ha un vantaggio di 6" su Thomas e 10" su un altro britannico Adam Yates (Orica Scott). Nibali è quarto con lo stesso ritardo di Yates.