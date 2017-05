Obama "Accordo sul clima di Parigi molto significativo"

"Ricordiamo i nostri viaggi in Toscana, a Roma, lei ricorda il suo viaggio a Milano per Expo con Sasha e Malia. Per questo dico, torneremo molto spesso in Italia" ha detto.

Vi prometto che torneremo tantissime volte qui in Italia" ha ripetuto Obama, che in apertura del suo discorso ha voluto ringraziare Matteo Renzi e l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti per aver voluto Expo a Milano. Obama ha quindi elogiato gli italiani emigrati in America: "Gli Stati Uniti - ha detto - non sarebbero quello che sono senza il contributo di generazioni di migranti italiani, che hanno anche dovuto subire discriminazioni, ma che con fede, convinzione e lavoro duro hanno avuto successo dappertutto e hanno rafforzato gli Stati Uniti".

"A Parigi, con Matteo, abbiamo aiutato a portare il mondo a un accordo molto significativo sul clima" ha detto Obama nel suo discorso a Milano ribadendo l'importanza dell'accordo internazionale sul clima siglato a Parigi, ricordando l'intesa con Matteo Renzi.

Obama ha detto che il suo impegno dopo aver lasciato la Casa Bianca è quello di "formare la prossima generazione di leader" nel mondo. L'ex presidente Usa nel suo discorso di Milano ha spiegato che per questo ha discusso anche con Renzi per "creare una rete efficiente di attivisti globali". "Confido nel fatto - ha detto - che gli Stati Uniti continueranno a muoversi nella giusta direzione" nelle politiche sul clima. Lo ha detto l'ex presidente Barack Obama, che parlando a Milano ha difeso "l'impalcatura" dell'accordo di Parigi.