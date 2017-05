Il Giro d'Italia sbarca in Sicilia

Il Giro d'Italia riparte domani, con la 4/a tappa, in programma fra Cefalù e il vulcano dell'Etna. Gli organizzatori della corsa rosa hanno catalogato questa frazione come di 'media montagna', ma con un arrivo in salita e un dislivello di circa 4 mila metri.

Si partirà dalla cittadina normanna che sorge a una sessantina di chilometri da Palermo, considerata perla del Tirreno e, già negli anni '70, polo turistico d'eccellenza: il via alle 12.

In altre tre occasioni Cefalù è stata sede di partenza del Giro: nel 1976 (vittoria di Gimondi), 1982 (Hinault) e 2008 (Contador).

Quarta tappa: Cefalù, Finale, Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Marina di Caronia, Acquedolci, bivio per San Fratello, San Fratello, Portella Femmina Morta gran premio della montagna, Cesarò, bivio per Randazzo, Bronte, Passo Zingaro, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Nicolosi, Rifugio Sapienza.

Poi, mercoledì, sarà la volta della 5/a tappa tra Pedara e Messina.

Quinta tappa: Pedara, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, Trecastagni, Zafferana Etnea, Milo, Fornazzo, Vena, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Giardini Naxos, Taormina, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Alì Terme, Scaletta Marina, Ponte Santo Stefano, Tremestieri, Messina.