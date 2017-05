Macron presidente: difenderò l'Europa

Emmanuel Macron conquista il ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi con il 66,06% delle preferenze, contro il 33,94% della sfidante Marine Le Pen. Il neopresidente francese ha ottenuto 20.703.631 voti, mentre la leader del Front National si è fermata a 10.637.183. Macron ha fatto il pienone a Parigi, conquistando l'89,68% dei consensi e 849.251 voti, contro i 97.770 dell'avversaria, che si è dovuta accontentare del 10,32%. Le Pen conquista solo due dipartimenti: l'Aisne con il 52,91% (47,09% per Macron) e il Pas-de-Calais con il 52,05% (47,95% per Macron). Ad Hénin-Beaumont, suo feudo, Le Pen ha raggiunto il 61,56% dei voti.

Il neopresidente francese andrà a Berlino per la sua prima visita all'estero. Lo ha riferito a CNews l'eurodeputata centrista, Sylvie Goulard, molto vicina al leader di En Marche!. Ieri sera Macron e la cancelliera Angela Merkel hanno già scambiato una telefonata definita "molto calorosa". Anche François Hollande, nel 2012, scelse Berlino come prima visita all'estero.

Macron in tarda serata è arrivato sulla piazza del Louvre, nel cuore di Parigi, per parlare ai militanti che lo attendevano per festeggiare il trionfo nel voto presidenziale. Ad accoglierlo le note della nona sinfonia di Beethoven, l'inno alla gioia, che è anche l'inno europeo.