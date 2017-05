Augusta, falsi rimborsi per 5 mln di euro

L’attenzione della Guardia di Finanza di Siracusa volta a contrastare qualsivoglia tipo di

truffa, di evasione o di frode ai danni del bilancio dello Stato rimane alta soprattutto nella

lotta agli evasori totali.

Le fiamme gialle aretusee, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e

del diuturno monitoraggio delle attività economiche ricadenti sotto la loro giurisdizione,

hanno effettuato, dopo un attento esame della pericolosità fiscale dei soggetti attenzionati,

una verifica fiscale nei confronti di una società operante nella zona industriale augustana

sfociata con il deferimento alla Procura della Repubblica di Siracusa del rappresentante

legale della stessa per la violazione dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74/2000

(dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).



Sin dalle prime fasi della verifica i militari della Compagnia di Augusta riscontravano forti

discrasie tra quanto rappresentato dalla società in sede di “Dichiarazione dei Redditi ed

IVA” (nel modello Unico 2016) e quanto emergente, invece, nella realtà operativa ed

industriale della stessa.

Infatti, la mancanza di una solida e stabile organizzazione societaria e di attrezzature

idonee alla realizzazione delle opere industriali ha, sin da subito, ingenerato forti sospetti

circa la reale capacità dell’azienda di produrre il fatturato dichiarato pari ad oltre

24.000.000,00 di €.



Data l’assenza di qualsivoglia documentazione, le attività di ricostruzione hanno visto

l’utilizzo dello strumento delle indagini delle indagini finanziarie (previste dal D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), estremamente incisivo al

fine di monitorare i flussi finanziari tra società e/o privati imprenditori.

All’esito dell’analisi di tali flussi, a fronte dei cospicui acquisti asseritamente effettuati non

sono state rilevate materie prime in lavorazione o semilavorati finiti né, tantomeno,

movimentazioni finanziarie tali da giustificare tali operazioni.

Di tutto rilievo sono i risultati conseguiti.

Il soggetto economico controllato è risultato evasore totale per gli anni d’imposta 2013 e

2014.



Le ricostruzioni contabili operate dalla Guardia di Finanza hanno permesso di scoprire

un’evasione dell’I.V.A. per circa 5.600.000,00 di € e dell’I.RE.S. per oltre 3.400.000,00 di

€, di constatare acquisti non deducibili per oltre 16.100.000,00 di € e di recuperare a

tassazione redditi per circa 670.000,00 € ed I.R.A.P. per 13.000.000,00 di €.

Le artificiose operazioni contabili, poste in essere dalla società verificata, erano finalizzate

all’indebito riconoscimento di un credito dell’I.V.A. di 4.900.000,00 di € per il quale il

rappresentante legale aveva già presentato, alla competente Agenzia delle Entrate, il

relativo rimborso, che avrebbe comportato – qualora non fossero intervenuti i militari della

Guardia di Finanza - un grave esborso in danno delle casse dello Stato.

L’attività delle fiamme gialle siracusane, oltre a salvaguardare gli interessi erariali,

consente agli operatori commerciali onesti di esercitare la propria attività senza subire la

concorrenza sleale di imprenditori che, con mezzi illeciti, inquinano pesantemente il

tessuto sociale sano oltre a salvaguardare le casse statali minate continuamente dai

molteplici illeciti che ne violano l’integrità ed il corretto utilizzo.